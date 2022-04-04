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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 15:44
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"Смотрите и думайте!": Польский депутат Корвин-Микке усомнился в "массовой гибели" людей в Буче

Политика смутило, что родственники даже не попытались убрать лежащие на дороге тела и похоронить их. Он напомнил, что население там составляет 36 тысяч человек.

Депутат Сейма Польши, лидер коалиции "Конфедерация" Януш Корвин-Микке усомнился в распространяемой информации о "массовой гибели" мирных граждан в украинском городе Буча. Соответствующий пост политик оставил в своём Twitter, комментируя появившиеся в Сети кадры.

"Вы заметили, что дома почти не тронуты (наверное, нет...)? А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах, а не хоронят их родственники (в Буче жило 36 тысяч человек)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы? Смотрите и думайте! Это небольно", написал он.

Пентагон заявил об отсутствии независимого подтверждения событий в Буче
Пентагон заявил об отсутствии независимого подтверждения событий в Буче

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура РФ даст правовую оценку фейкам о ситуации в Буче. В ведомстве добавили, что распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией и циничной ложью.

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Getty Image / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Никита Осипов
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