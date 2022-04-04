"Смотрите и думайте!": Польский депутат Корвин-Микке усомнился в "массовой гибели" людей в Буче

Политика смутило, что родственники даже не попытались убрать лежащие на дороге тела и похоронить их. Он напомнил, что население там составляет 36 тысяч человек.

"Вы заметили, что дома почти не тронуты (наверное, нет...)? А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах, а не хоронят их родственники (в Буче жило 36 тысяч человек)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы? Смотрите и думайте! Это небольно", — написал он.