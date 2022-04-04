Генпрокуратура РФ даст правовую оценку фейкам о ситуации в Буче

Как сообщал Лайф, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал мировых лидеров не спешить с огульными обвинениями по ситуации в Буче.