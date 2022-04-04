Песков призвал мировых лидеров не спешить с огульными обвинениями по ситуации в Буче
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главам государств следовало бы "запросить информацию из разных источников" и "прислушаться к аргументации" нашей страны.
Международным лидерам не следует спешить с огульными обвинениями в адрес России по ситуации в городе Буча. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация, безусловно, серьёзная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а всё-таки чтобы они запросили информацию из разных источников, как минимум прислушались к нашей аргументации", — отметил он.
Как сообщал Лайф, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. Бастрыкин уже поручил расследовать провокацию Украины в Буче.
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