Бастрыкин поручил расследовать провокацию Украины в Буче

"По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населённом пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", — говорится в сообщении СК.

Как сообщал Лайф, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.