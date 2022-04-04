Антонов назвал лживыми обвинения в адрес России по поводу "массовых убийств" в Буче

Посол напомнил: умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск Вооружённые силы Украины подвергли этот город артиллерийскому обстрелу.

Сообщения украинских СМИ о том, что в городе Буча под Киевом якобы были "массовые убийства мирных жителей" в период его нахождения под контролем России, — это лживые обвинения. Так их оценил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос от издания Newsweek.

"Эти лживые обвинения уже полностью опровергнуты Минобороны России. Напомню, что российские военные покинули г. Буча ещё 30 марта. Все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться", — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

Посол подчеркнул, что за время российского присутствия в этом городе ни один житель не пострадал от насильственных действий. Наоборот, военные РФ доставили туда 452 тонны гуманитарной помощи.

"При этом в США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли г. Буча артиллерийскому обстрелу", — отметил посол.

Он не исключил, что именно эти обстрелы могли стать причиной гибели мирных жителей, и "очевидно, что киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию".