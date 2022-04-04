Мирошник указал на видео с "зачисткой" украинскими силовиками Бучи

Примечательно, что они появились там после отхода российских сил задолго до того, как Киев стал показывать "видео с телами". И на кадрах полиции ничего такого нет.

Мир узнал о "бученской резне" только спустя четыре дня после выхода оттуда российских военных. На это обратил внимание представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Он обратил внимание на тот факт, что российские военные спокойно покинули город Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.

Кадр из видео Нацполиции Украины

"Чем были заняты эти дни украинские военные, неизвестно, но только спустя четыре дня мир узнал о "бучанской резне". Масса видео и фото с телами в центре городка, которые объезжают машины. Тела с отвёрнутыми лицами, некоторые с завязанными руками разложены вдоль дороги и на самой дороге. Что это за трупы, никто не знает. Русские ушли четыре дня назад, когда уходили, убитых не было, уж тем более так добротно разложенных "напоказ", чтобы мимо не проехать и не пройти", — пишет Мирошник в своём телеграм-канале.

При этом он задаётся вопросом: а зачем, уходя, убивать людей? Также представитель ЛНР не понимает, почему на фотографиях и видео абсолютно "свежие" тела.

"То есть без видимых признаков трупного окоченения и характерных пятен... и это после четырёх дней?" — задаётся Мирошник риторическим вопросом.

Он подчёркивает, что на ролике Нацполиции Украины, входившей в пустой город, никаких тел на трассе нет. Однако присутствуют разбитые машины, есть жалующиеся мирные граждане и всем обещающие помощь ВСУ.

"А последствий "резни" нет. Вопрос: когда же она произошла и кто её устроил? Но это точно не русские, которых там нет уже четыре дня", — заявил Мирошник.

Такие обвинения представитель ЛНР объясняет тем, что таким образом Украина старается протащить решения США и НАТО о предоставлении дополнительного оружия и тяжёлой техники.

"И они вполне могут быть приняты, если западные товарищи готовы утилизировать ещё какую-то часть своей техники на Украине, понимая, что обещание Путина жёстко реагировать на любое вмешательство будет выполнено", — резюмировал он.