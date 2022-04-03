Председатель НОМ Брод назвал видео из Бучи приёмом "геббельсовской пропаганды"

Специалист отметил тот факт, что 30 марта российских военных в данном населённом пункте не было. Там "хозяйничала" СБУ, и тому уже есть подтверждения.

Видеозапись из украинской Бучи является очередной антироссийской провокацией и приёмом "геббельсовской пропаганды". Об этом РИА "Новости" заявил председатель ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод.

Он напомнил, что в СМИ и соцсетях появилось уже достаточно подтверждений тому, что "СБУ вместе с подручными пропагандистами наспех сварганили очередную антироссийскую провокацию". Также специалист сравнил это видео с постановочными кадрами из Сирии, "когда нам показывали детей, которые якобы пострадали от химической атаки".

"Многие эксперты подтвердили, что лежащие тела, имитирующие убитых, шевелят руками, кто-то встаёт с обочины дороги после того, как убедился, что видеокамера его уже не снимает", — пояснил специалист.

Кроме того, Брод отметил тот факт, что "есть и подтверждения тому, что 30 марта российских военных в данном населённом пункте не было, там хозяйничала СБУ".

"Все эти приёмы геббельсовской пропаганды давно известны и в очередной раз нашли своё подтверждение в действиях киевского режима", — заключил специалист.