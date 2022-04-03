Взорвали за пределами города: Российские сапёры уничтожили в Новой Каховке снаряд от РСЗО "Смерч"

За последнее время было собрано около 70 неразорвавшихся боеприпасов, сапёры ВС РФ вывезли их за черту населённого пункта и ликвидировали весь арсенал.

Российские сапёры уничтожили снаряд РСЗО. Видео © Telegram / SHOT

Российские сапёры в Новой Каховке Херсонской области уничтожили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ. За последнее время было собрано около 70 неразорвавшихся боеприпасов. Сапёры ВС РФ сообщили в беседе с SHOT, что весь арсенал был вывезен за пределы города и уничтожен.

"На данный момент уничтожили реактивный выстрел, который прилетел с направления Херсонской области", — рассказал военнослужащий.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что сапёры устанавливают снаряд на пустыре, после чего происходит детонация — мощный взрыв поднимает в воздух куски земли, а в небо устремляется облако дыма.