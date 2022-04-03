Взорвали за пределами города: Российские сапёры уничтожили в Новой Каховке снаряд от РСЗО "Смерч"
За последнее время было собрано около 70 неразорвавшихся боеприпасов, сапёры ВС РФ вывезли их за черту населённого пункта и ликвидировали весь арсенал.
Российские сапёры уничтожили снаряд РСЗО. Видео © Telegram / SHOT
Российские сапёры в Новой Каховке Херсонской области уничтожили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ. За последнее время было собрано около 70 неразорвавшихся боеприпасов. Сапёры ВС РФ сообщили в беседе с SHOT, что весь арсенал был вывезен за пределы города и уничтожен.
"На данный момент уничтожили реактивный выстрел, который прилетел с направления Херсонской области", — рассказал военнослужащий.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что сапёры устанавливают снаряд на пустыре, после чего происходит детонация — мощный взрыв поднимает в воздух куски земли, а в небо устремляется облако дыма.
Как сообщили ранее в Минобороны, средства ПВО РФ за сутки сбили два украинских беспилотника. Выросло и число уничтоженной военной техники противника. Так, войска поразили 125 самолётов, 88 вертолётов, 221 ЗРК, а также 1903 танка и другие боевые бронированные машины.
Telegram / SHOT