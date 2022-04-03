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Опубликовано 3 апреля 2022, 07:36

Минобороны: Средства ПВО РФ за сутки сбили два украинских беспилотника

Выросло и число уничтоженной военной техники противника. Так, войска поразили 125 самолётов, 88 вертолётов, 221 ЗРК, а также 1903 танка и других боевых бронированных машин.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны Российских воздушно-космических сил сбили в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Это произошло в районах населённых пунктов Кудряшовка и Шуровка, уточнил он.

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Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ вертолётами Ка-52

Всего с начала проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 125 самолётов, 88 вертолётов, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1781 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ЛНР с юга и востока заблокировали Боровское. Игорь Конашенков отметил, что за сутки в ходе освобождения Донбасса ими также было уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

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Wikipedia / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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