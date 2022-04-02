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Опубликовано 2 апреля 2022, 17:30

Минобороны РФ: Подразделения ЛНР с юга и востока заблокировали Боровское

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что за сутки в ходе освобождения Донбасса ими также было уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

Подразделения Луганской Народной Республики в ходе освобождения Донбасса от украинских националистов заблокировали с юга и востока населённый пункт Боровское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения ЛНР, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населённый пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

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Ранее российские военные показали освобождённый от украинских националистов город Изюм. На кадрах видно, что рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Около техники обнаружилась и их одежда.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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