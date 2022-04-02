Российские военные показали освобождённый от украинских националистов город Изюм
На кадрах видно, как рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Рядом с техникой обнаружилась и их одежда.
Российские военные переправились через реку Северский Донец и гору Кременец и показали брошенный украинскими националистами танк. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует эксклюзивный видеоматериал из города Изюма Харьковской области. Ранее стало известно, что российские военнослужащие полностью зачистили этот район от украинских националистов.
На видео рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, "символично" стоит подбитый и оставленный военными Незалежной танк. Рядом с техникой солдаты обнаружили неонацистскую форму бежавших.
Российские бойцы перебрались через реку Северский Донец и гору Кременец, с которой военные нацбатов корректировали артиллерию. Спустя почти три недели тяжёлых боёв на Кременце солдаты ВС РФ установили Знамя Победы.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные впервые доставили гумпомощь в город Изюм. Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов многие вынуждены там укрываться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.
Telegram / SHOT