На кадрах видно, как рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Рядом с техникой обнаружилась и их одежда.

Российские военные переправились через реку Северский Донец и гору Кременец и показали брошенный украинскими националистами танк. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует эксклюзивный видеоматериал из города Изюма Харьковской области. Ранее стало известно, что российские военнослужащие полностью зачистили этот район от украинских националистов.

На видео рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, "символично" стоит подбитый и оставленный военными Незалежной танк. Рядом с техникой солдаты обнаружили неонацистскую форму бежавших.

Российские бойцы перебрались через реку Северский Донец и гору Кременец, с которой военные нацбатов корректировали артиллерию. Спустя почти три недели тяжёлых боёв на Кременце солдаты ВС РФ установили Знамя Победы.