Минобороны предоставило жильё и медпомощь в Крыму сдавшимся в плен украинским военным
В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с военнослужащими и заявила о намерении продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и обмену.
Министерство обороны РФ предоставило жильё и медицинские фонды в Крыму для сложивших оружие военнослужащих Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь", — сказано в записи.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими военными и заявила о намерении продолжать совместную с Минобороны работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между Киевом и Москвой.
Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала число сдавшихся в плен украинских военных. По словам правозащитницы, они больше не хотят возвращаться. Люди поняли, что, "мягко говоря, не соответствует действительности" то, в чём их заверяли ВСУ.
Flickr / Ministryofdefenceua