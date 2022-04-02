Минобороны предоставило жильё и медпомощь в Крыму сдавшимся в плен украинским военным

В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с военнослужащими и заявила о намерении продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и обмену.

Министерство обороны РФ предоставило жильё и медицинские фонды в Крыму для сложивших оружие военнослужащих Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь", — сказано в записи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими военными и заявила о намерении продолжать совместную с Минобороны работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между Киевом и Москвой.