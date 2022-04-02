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Опубликовано 2 апреля 2022, 11:23

Минобороны предоставило жильё и медпомощь в Крыму сдавшимся в плен украинским военным

В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с военнослужащими и заявила о намерении продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и обмену.

Министерство обороны РФ предоставило жильё и медицинские фонды в Крыму для сложивших оружие военнослужащих Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь", — сказано в записи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими военными и заявила о намерении продолжать совместную с Минобороны работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между Киевом и Москвой.

Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в РФ
Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в РФ

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала число сдавшихся в плен украинских военных. По словам правозащитницы, они больше не хотят возвращаться. Люди поняли, что, "мягко говоря, не соответствует действительности" то, в чём их заверяли ВСУ.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Артур Лапсаков
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