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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 11:18

Сенатор Косачёв: Россия не собирается восстанавливать "советскую империю"

Происходящие сегодня события отворачивают ход истории от традиционной парадигмы, когда войну начинали и "выигрывали"в свою пользу только страны Запада, отметил парламентарий.

Россия продолжает обустраивать мир в общих, а не блоковых интересах, речи о восстановлении "советской империи" не идёт. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить "советскую империю", — отметил парламентарий.

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Косачёв подчеркнул, что сейчас события разворачивают ход истории "от главенствовавшей последнее столетие тенденции", когда войны начинались и "выигрывались" только в пользу стран Запада. Он также заметил, что ход истории расставляет всё по своим местам, так как Россия в войнах ХХ и XXI веков, как правило, "себя никогда и никому не уступала". И этот урок должны усвоить те, кто воюет с нами столетиями, добавил парламентарий.

"Мы продолжаем обустраивать в общих, а не блоковых интересах, как бы ни пытались извратить происходящее сейчас наши оппоненты", — подытожил сенатор.

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Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия занимает своё место в мире, предназначенное ей историей. Он отметил, что у РФ — своё будущее, своё позиционирование, своя гордость и своя сила. Поэтому "мы не рядом с кем-то, а мы сами по себе".

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Скульптура В.И. Ленина в музее / Pexels

Ирина Мусина
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