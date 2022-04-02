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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 11:07
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Турция готова оказать помощь судам для эвакуации людей из Мариуполя

Власти страны отметили, что в связи с этим ведутся переговоры с представителями Российской Федерации и Украины.

Турция выразила готовность оказать поддержку судам, задействованным в эвакуации людей из Мариуполя, в связи с чем ведутся переговоры с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"В частности, мы можем оказать поддержку с моря для эвакуации мирных жителей и раненых граждан Турции и других стран из Мариуполя. В связи с этим мы ведём переговоры с властями Российской Федерации и Украины", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказал, что российские военные помогли с эвакуацией более ста граждан Турции с Украины. Колонна из автобусов и личного транспорта прибыла в Крым. Туда за последнее время вывезено уже около 600 иностранцев.

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Unsplash

Григорий Воронцов
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