Турция готова оказать помощь судам для эвакуации людей из Мариуполя
Власти страны отметили, что в связи с этим ведутся переговоры с представителями Российской Федерации и Украины.
Турция выразила готовность оказать поддержку судам, задействованным в эвакуации людей из Мариуполя, в связи с чем ведутся переговоры с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
"В частности, мы можем оказать поддержку с моря для эвакуации мирных жителей и раненых граждан Турции и других стран из Мариуполя. В связи с этим мы ведём переговоры с властями Российской Федерации и Украины", — сказал он.
Ранее Лайф рассказал, что российские военные помогли с эвакуацией более ста граждан Турции с Украины. Колонна из автобусов и личного транспорта прибыла в Крым. Туда за последнее время вывезено уже около 600 иностранцев.