Омбудсмен ЛНР Сердюкова назвала число сдавшихся в плен украинских военных

По словам правозащитницы, они больше не хотят возвращаться. Люди поняли, что "мягко говоря, не соответствует действительности" то, в чём их заверяли в ВСУ.

Оружие в Луганской Народной Республике сложили 170 украинских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской Народной Республики", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Виктория Сердюкова заверила, что все, кто добровольно сложил оружие и на чьих руках нет крови, по окончании военной операции будут отпущены домой. По словам омбудсмена, те украинские солдаты, которые попали в плен, не желают возвращаться обратно в армию.

"Первое, что они поняли, находясь здесь, на территории Луганской Народной Республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности", — сказала правозащитница.

Сердюкова уточняет, что в основном такие заявления делают военные регулярной армии Украины — офицеры, солдаты, которые "давали присягу народу Украины, которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора".

"В итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру", — резюмирует Сердюкова.