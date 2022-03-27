"Всё зашло слишком далеко": Сдавшиеся военнослужащие ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие

По мнению бойцов, Украина в этой битве не победит, а так можно избежать кровопролития. Военные считают, что уже много потеряно и давно было ясно, что их оставят на произвол судьбы.

Сдавшиеся военнослужащие ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие. Видео © Telegram / Народная милиции ДНР

Шесть сдавшихся военнослужащих ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

"Всё зашло слишком далеко. Я видел, сколько людей умерло за несколько дней. Это нужно остановить как можно быстрее. Для большинства людей в данный момент единственный вариант остаться в живых и увидеть родных — сложить оружие и покончить со всем этим", — сказал военнослужащий 56-й отдельной механизированной бригады Алексей Слепчук.

Боец 53-й отдельной механизированной бригады Никита Василенко призвал сослуживцев прекратить выполнять преступные приказы власти. А по словам Сергея Вовка, в этой битве ВСУ не победят и можно избежать никому не нужных "невинных смертей".

Кроме того, Николай Холод напомнил, что продолжение кровопролития обернётся горем для семей военнослужащих, которые "тоже страдают и переживают". Военнослужащий ГПС Украины Олег Крывов подчеркнул, что уже много потеряно и давно было ясно, что военных "кинули". А Григорий Чиля посоветовал сослуживцам "уходить полями домой".