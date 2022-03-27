"Всё зашло слишком далеко": Сдавшиеся военнослужащие ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие
По мнению бойцов, Украина в этой битве не победит, а так можно избежать кровопролития. Военные считают, что уже много потеряно и давно было ясно, что их оставят на произвол судьбы.
Сдавшиеся военнослужащие ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие. Видео © Telegram / Народная милиции ДНР
Шесть сдавшихся военнослужащих ВСУ обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
"Всё зашло слишком далеко. Я видел, сколько людей умерло за несколько дней. Это нужно остановить как можно быстрее. Для большинства людей в данный момент единственный вариант остаться в живых и увидеть родных — сложить оружие и покончить со всем этим", — сказал военнослужащий 56-й отдельной механизированной бригады Алексей Слепчук.
Боец 53-й отдельной механизированной бригады Никита Василенко призвал сослуживцев прекратить выполнять преступные приказы власти. А по словам Сергея Вовка, в этой битве ВСУ не победят и можно избежать никому не нужных "невинных смертей".
Кроме того, Николай Холод напомнил, что продолжение кровопролития обернётся горем для семей военнослужащих, которые "тоже страдают и переживают". Военнослужащий ГПС Украины Олег Крывов подчеркнул, что уже много потеряно и давно было ясно, что военных "кинули". А Григорий Чиля посоветовал сослуживцам "уходить полями домой".
Ранее Лайф писал, что сдавшийся украинский военный рассказал о приказах укрываться в жилых домах. Он сложил оружие без сопротивления, так как понимал преступность действий своих командиров. По словам военнослужащего, его сослуживцы отступали и "думали только о своей шкуре".
Telegram / Народная милиции ДНР