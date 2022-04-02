Компартия Греции: Железнодорожники отказались перевозить технику США к границам Украины

Компания требовала в принудительной форме сделать это, но рабочие продолжали говорить "нет". В результате профсоюзы приняли резолюцию с требованием не задействовать железную дорогу в таких целях.

Сотрудники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис в Польшу и Румынию, чтобы в дальнейшем доставить её к украинской границе. Об этом сообщила пресс-служба Коммунистической партии Греции (КПГ).

"Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им "самим выбрать между собой", — говорится в сообщении.

Однако рабочие вновь отказались ехать добровольно, после чего начальство стало требовать сделать это в принудительном порядке, говоря об обязательствах, прописанных в трудовом договоре, согласно которому "сотрудник может быть переведён в соответствии с потребностями компании". В ответ на это один из рабочих заявил, что железнодорожников нельзя использовать для перевозки вооружений НАТО в регионы вблизи Украины, делая их соучастниками.

После неудачных попыток компании в ситуацию вмешались профсоюзы. Они приняли резолюцию с требованием не задействовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и перестать угрожать рабочим, которые выступают против выполнения такой работы, отметили в КПГ. Документ поддержали полтора десятка местных профсоюзов. Среди них частные служащие города Салоники, работники химпромышленности Северной Греции, строители, рабочие телекоммуникаций и информатики, пищевой промышленности, местных органов власти и муниципальных предприятий, отелей, работники сферы услуг общественного питания.