Компартия Греции: Железнодорожники отказались перевозить технику США к границам Украины
Компания требовала в принудительной форме сделать это, но рабочие продолжали говорить "нет". В результате профсоюзы приняли резолюцию с требованием не задействовать железную дорогу в таких целях.
Сотрудники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис в Польшу и Румынию, чтобы в дальнейшем доставить её к украинской границе. Об этом сообщила пресс-служба Коммунистической партии Греции (КПГ).
"Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им "самим выбрать между собой", — говорится в сообщении.
Однако рабочие вновь отказались ехать добровольно, после чего начальство стало требовать сделать это в принудительном порядке, говоря об обязательствах, прописанных в трудовом договоре, согласно которому "сотрудник может быть переведён в соответствии с потребностями компании". В ответ на это один из рабочих заявил, что железнодорожников нельзя использовать для перевозки вооружений НАТО в регионы вблизи Украины, делая их соучастниками.
После неудачных попыток компании в ситуацию вмешались профсоюзы. Они приняли резолюцию с требованием не задействовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и перестать угрожать рабочим, которые выступают против выполнения такой работы, отметили в КПГ. Документ поддержали полтора десятка местных профсоюзов. Среди них частные служащие города Салоники, работники химпромышленности Северной Греции, строители, рабочие телекоммуникаций и информатики, пищевой промышленности, местных органов власти и муниципальных предприятий, отелей, работники сферы услуг общественного питания.
Ранее газета New York Times сообщила, что США решили поспособствовать передаче Украине советских танков. Администрация американского президента Джо Байдена надеется, что благодаря переданной бронетехнике Незалежная укрепит свою группировку в восточной части Донбасса и сможет противостоять российским войскам.
ТАСС / George Panagakis / Pacific Press via ZUMA Wire