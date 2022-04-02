Ведущий Fox News Карлсон: США лгут о российской спецоперации на Украине

Американский журналист напоминает слова Найджела Фаража, сказанные 8 лет назад о том, что Запад поощрял переворот в Незалежной, и призывает прекратить играть на её территории в военные игры.

Лидеры США продолжают лгать, прежде всего самим себе, о российской спецоперации на Украине и не дают высказывать альтернативное мнение другим. Так считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Журналист называет ситуацию странной, когда американский президент "Джо Байден неделями чуть ли не кричал" о потенциальном конфликте, а потом вдруг всё произошло так "неожиданно" для Вашингтона, и все набросились с обвинениями на российского лидера Владимира Путина.

"А когда произошло, официальный Вашингтон постановил, что Путин, должно быть, сошёл с ума. Иными словами, есть причина, убедительная причина, почему никто из нас не предвидел подобной ситуации: "Путин попросту не в себе, он безрассуден и непредсказуем". Другие приняли это за чистую монету. Но, как вы наверняка заметили, большинство озвученных Вашингтоном объяснений было не более чем самооправданием, об аналитике и речь не шла", — говорит ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он задаётся вопросом: "Что же на самом деле произошло и почему, и зачем всё-таки русским так поступать". При этом ведущий уточняет, что в желании разобраться в истине "нет никакого предательства" по отношению к США, напротив, "принимать мудрые решения относительно будущего без понимания произошедшего" невозможно, считает он. Журналист напоминает слова британского политика Найджела Фаража, сказанные им 8 лет назад о том, что "империя Евросоюза, постоянно стремящаяся к расширению, несколько лет назад заявила о своих территориальных претензиях на Украину". И что ещё хуже — "некоторые члены НАТО заявили, что тоже хотели бы присоединения Украины". Он утверждает, что Запад "поощрял восстание на Украине, которое привело к свержению президента Януковича, а оно, в свою очередь, к соответствующей реакции Владимира Путина".

"Солдаты НАТО участвуют в военных учениях на Украине. Мы что же, потеряли рассудок? Мы что, действительно хотим противостояния с Путиным? Если да, то направление мы выбрали верное. Возможно, нам следует признать, что Запад сейчас сталкивается с самой большой угрозой нашему образу жизни за последние 70 лет", — цитирует Фаража Карлсон.

Фараж говорил, что как бы плохо "ни думали о Путине" на Западе, но именно он в войне с исламским экстремизмом на стороне людей. Британский политик призывал Европу "повзрослеть" и признать реальную угрозу, с которой сталкиваются все европейские страны и общества. Он уточнил, что нужно "прекратить играть в военные игры на Украине и подготовить план помощи таким странам, как Сирия, Ирак, Кения, Нигерия, чтобы попытаться помочь им справиться с реальной угрозой".

"Давайте не будем провоцировать Путина, нравится он нам или нет", — говорил Фараж.