Российские военные впервые доставили гумпомощь в город Изюм

Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов многие вынуждены там укрываться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

Выдача гуманитарной помощи российскими военными жителям города Изюма Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие впервые доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В сопровождении военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации гуманитарная помощь объёмом более 45 тонн была доставлена жителям города и его окрестностей, которые ожидали данную гумпомощь несколько дней, находясь без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что артиллерийские обстрелы города со стороны нацбатальонов и ВСУ не прекращаются. Многие жители вынуждены укрываться вместе с детьми в подземных убежищах, боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты.