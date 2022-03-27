Российские военные эвакуировали ещё одну группу иностранцев с территории Украины

В случае с гражданами других государств их вывозят "в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия" в перемещении этих людей.

Российские военнослужащие эвакуировали 90 человек из Херсонской области, в том числе россиян, граждан Молдавии и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что касается иностранцев, их эвакуация проводится "в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия", а также на основании заявок, которые приходят в российскую военную комендатуру Херсона.

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала "Операции Z" с территории Украины в Крым было вывезено уже более 500 иностранцев.