Минобороны РФ обвинило СБУ в расстреле мирных жителей за просьбу выпустить их из Чернигова

Там отметили, что значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах, по-прежнему ищет возможности для эвакуации в Россию.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу выпустить их из города в безопасные районы.

"Инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны", — сказал он в ходе брифинга.

В военном ведомстве отметили, что, более половины из 120 тысяч жителей Чернигова больны, им не оказывается медицинская помощь. А также добавили, что более 22 тысяч тонн гуманитарной помощи подготовлено к отправке на Украину.

При этом значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах, по-прежнему ищет возможности для эвакуации в Россию, о чём свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры РФ. В то же время боевики территориальной обороны продолжают всячески препятствовать выходу мирных жителей из населённых пунктов. Так, в Чернигове по распоряжению главы властей был взорван автомобильный мост через реку Десну на киевском направлении. Несмотря на такое противодействие эвакуации, за прошедшие сутки удалось вывести более 17,1 тысяч человек.

"За прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 105 человек, из них 4095 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 401 216 человек, из которых 84 865 — дети", — уточнил Мизинцев.