Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств из-за возникшей по вине Киева высокой минной опасности, а также угрозы обстрела со стороны украинских военных.

Россия завтра, 25 марта, откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — объяснил генерал и добавил, что там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств.