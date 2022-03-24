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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 19:01

Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств из-за возникшей по вине Киева высокой минной опасности, а также угрозы обстрела со стороны украинских военных.

Россия завтра, 25 марта, откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — объяснил генерал и добавил, что там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств.

Эрдоган: Турция примет меры в связи с дрейфующими в Чёрном море украинскими минами
Эрдоган: Турция примет меры в связи с дрейфующими в Чёрном море украинскими минами

Ранее корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе. Позже ФСБ заявил об угрозе дрейфа украинских якорных мин из Чёрного моря в сторону Босфора и Средиземноморья.

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Андрей Бражников
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