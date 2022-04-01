Российской ПВО сбиты вертолёт Ми-24 и четыре украинских беспилотника

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 124 самолёта, 82 вертолёта и 357 беспилотных летательных аппаратов.

Средствами противовоздушной обороны ВКС РФ были сбиты четыре украинских беспилотника в районах Харькова, Новомихайловки и Изюма, а также вертолёт Ми-24 в районе города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолёта и 82 вертолёта, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники", — отчитался он.