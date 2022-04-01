"Паники не было": Пилот Ка-52 рассказал, как посадил подбитый ВСУ вертолёт с отказавшим двигателем

Военный отметил, что главной целью после обстрела было добраться до российских позиций, так как нельзя было оставлять машину противникам.

Минобороны РФ обнародовало кадры мужественной работы экипажей ударных вертолётов Ка-52. Видео © Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о проявивших мужество и героизм командирах экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, которые отличились во время выполнения "Операции Z" на Украине. Уточняется, что военные выполняли задачи по нанесению ударов по объектам инфраструктуры ВСУ, полёты шли на предельно малых высотах.

"Военные лётчики, выполняя поставленные задачи, сумели сохранить вертолёты, получившие повреждения в результате обстрелов. На месте вынужденной посадки они своими силами сумели отремонтировать боевые машины, после чего продолжили выполнять боевые задачи", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Так, в результате обстрела вертолёт Ка-52 под управлением командира экипажа Михаила оказался с четырьмя пробоинами в корпусе. Причём первый двигатель отказал вскоре после обстрела, а второй — перед заходом на посадку. По словам командира, главной целью было добраться до российских позиций, так как нельзя было оставлять машину противникам.

"Когда мы подверглись обстрелу, как таковых сильных эмоций не было. Это наша работа, мы знали, куда идём. Паники не было, спокойно выполнили боевую задачу", — добавил Михаил.

Командир экипажа вертолёта Ка-52 Андрей рассказал, как во время выполнения боевой задачи борт получил повреждение. Теперь инженерно-технический состав полевого аэродрома его вертолёт в шутку называет "летающим решетом", хотя машина продолжает исправно работать.

"Боевая способность этой машины не потеряла своих свойств. Попали пули в винт, ничего. Самостоятельно дошли до основного аэродрома и после ремонта уже через час снова были в небе", — отметил Андрей.