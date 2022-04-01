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Опубликовано 1 апреля 2022, 09:01
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Минобороны показало кадры уничтожения ракетных комплексов С-300 ВСУ

В результате удара высокоточным вооружением украинская сторона лишилась пусковых установок, расположенных в поле, уточнили в оборонном ведомстве.

Кадры уничтожения ракетных комплексов С-300 ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения установок ЗРК С-300 Вооружённых сил Украины на пусковых позициях.

Удар по комплексам был нанесён высокоточным оружием. Судя по ролику, пусковые установки были расположены не в черте населённых пунктов, а в поле.

Минобороны РФ показало точечные удары по спрятанной в городской застройке украинской РСЗО
Минобороны РФ показало точечные удары по спрятанной в городской застройке украинской РСЗО

А ранее Минобороны РФ показало кадры с захваченными танками ВСУ под Черниговом. Отмечается, что российские военные захватили бронированную технику без малейшего сопротивления: при виде бойцов ВС РФ экипажи в спешке покидали новые модернизированные машины.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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