Минобороны РФ показало кадры с захваченными танками ВСУ под Черниговом

Отмечается, что российские военные захватили бронированную технику без малейшего сопротивления: при виде бойцов ВС РФ экипажи в спешке покидали новые модернизированные машины.

Захваченные российскими военными танки Т-64 ВСУ под Черниговом. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры с захваченными полностью исправными танками Т-64 ВСУ в окрестностях Чернигова.

"При приближении подразделений ВС РФ танкисты ВСУ в спешке оставили новые модернизированные машины. Российские военные внимательно осматривают технику. Внутри — полный боекомплект, а значит, они скоро будут использованы в бою", — отметили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что, в отличие от базовых моделей танков, данные боевые машины оборудованы прицелами с ночным тепловизором и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигацией натовского образца.