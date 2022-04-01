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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 07:35
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В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР ранено 57 мирных жителей

Такое количество людей пострадало в период с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Эти данные приводятся со ссылкой на Минздрав республики.

Из-за обстрелов ДНР со стороны украинских войск за минувшие сутки пострадало 57 местных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"В результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики <...> ранения различной степени тяжести получило 57 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое количество людей пострадало за минувшие сутки, с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Данные приводятся со ссылкой на Минздрав республики.

СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Ранее в школе Донецка начался пожар после обстрела ВСУ. Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил информацию об ударе по образовательному учреждению и опубликовал фотографию. Он отметил, что снаряд прилетел в кровлю здания.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Евгения Колесникова
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