В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР ранено 57 мирных жителей

Такое количество людей пострадало в период с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Эти данные приводятся со ссылкой на Минздрав республики.

Из-за обстрелов ДНР со стороны украинских войск за минувшие сутки пострадало 57 местных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"В результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики <...> ранения различной степени тяжести получило 57 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое количество людей пострадало за минувшие сутки, с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Данные приводятся со ссылкой на Минздрав республики.