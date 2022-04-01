СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Обстрелы зафиксированы утром 1 апреля; по этим направлениям войска Незалежной выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в представительстве.
Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"После 3:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 7:00 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район); 7:10 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район)", — говорится в сообщении.
По первому направлению украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по второму — десять.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли ДНР "Градами", минами и артиллерийскими снарядами. Кроме столицы республики под огонь попали Ясиноватая и Каштановое. Обстрел вёлся из Авдеевки, Красногоровки и Ласточкино.
Flickr / Ministryofdefenceua