СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Обстрелы зафиксированы утром 1 апреля; по этим направлениям войска Незалежной выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в представительстве.

Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"После 3:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 7:00 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район); 7:10 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район)", — говорится в сообщении.

По первому направлению украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по второму — десять.