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Опубликовано 29 марта 2022, 04:19

ВСУ обстреляли ДНР "Градами", минами и артиллерийскими снарядами

Кроме столицы республики под огонь попали Ясиноватая и Каштановое. Обстрел вёлся из Авдеевки, Красногоровки и Ласточкино.

Украинские силовики утром 19 марта провели несколько обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Применялись система "Град" и крупнокалиберная артиллерия. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, в 6:20 четыре снаряда калибром 122 мм было выпущено по населённому пункту Ясиноватая. Огонь вёлся из населённого пункта Авдеевка. Спустя десять минут украинские БМ-21 "Град" выпустили 20 ракет по Каштановому. Ракеты летели из Ласточкино.

Уже в семь утра под огнём украинской артиллерии оказался Петровский район Донецка. Из Красногоровки было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ представило карту освобождённых Россией, ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z". Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин
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