"Понимала, что шансы выжить — 10%": Жительница ДНР, которая 10 дней вела дневник под завалами, рассказала, как ждала спасения

Выбраться самостоятельно у Натальи Паховой не вышло: не хватило сил. Всё это время, с 8 по 19 марта, женщина молилась и фиксировала на бумаге происходящее.

Жительница Волновахи, которая провела 10 дней под завалами своего дома. Видео © SHOT

Жительница Волновахи в ДНР, которая более 10 дней вела дневник под завалами своего разрушенного дома, рассказала, что не верила в спасение и оценивала шансы на выживание в 10%. Видео с беседой опубликовал SHOT.

Выбраться самостоятельно у Натальи Паховой не вышло: не хватило сил. Всё это время женщина молилась за свою жизнь, в спасение которой ей верилось с трудом. С 8 по 19 марта она вела дневник.

"Понимала, что 10% из 100%, что я могу оттуда выйти живой. Если не снарядом, так я могла умереть от голода. <...> Боялась даже зажечь свечку", — сказала она.

Всё это время вместе с Натальей в погребе находился котёнок, который "грел душу". Также через трубу в завале она подкармливала свою собаку, которая впоследствии залаяла при приближении людей. Женщину и питомцев спасли осетинские военные, которые вошли в город в составе освободительных войск. Они чудом услышали голос Натальи из-под обломков.