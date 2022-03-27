Итальянский журналист Бьянки обвинил Запад в лицемерии и лжи о ситуации на Украине

Репортёр подчеркнул, что сегодня многие упрекают Россию в развязывании конфликта, однако о бомбардировках Югославии, вторжениях войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан на Западе почему-то молчат.

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, побывавший в Мариуполе, раскритиковал Запад за ложь о ситуации на Украине. Об этом он сказал в своём видеообращении к президенту Италии Серджо Маттарелле с осуждением проводимой страной политики. Ролик опубликован VisioneTV.

"Тут настоящие нацисты держат в заложниках страну. Страну, которая прекратила быть демократической в 2014 году в результате неонацистского переворота", — сказал он.

Бьянки уточнил, что во время поездки в Мариуполь ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на неонацистские батальоны. По их словам, бойцы запирали их в подвалах, чтобы вести перестрелку из квартир. Он добавил, что посещал бывшие базы ВСУ, где своими глазами видел изображения свастики, книги об СС и Муссолини.

При этом он подчеркнул, что сегодня многие упрекают Россию в развязывании конфликта, однако о бомбардировках Югославии, вторжениях войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан на Западе почему-то молчат и не вспоминают.

"Вы должны выбрать, остаться ли с НАТО или против НАТО, других вариантов нет. Где правда — очевидно. Они вгрызлись в Россию, но она им не по зубам. Они ломают себе все зубы", — заявил Бьянки.