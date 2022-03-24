Захарова осудила карикатуру Charlie Hebdo, сравнивающую украинцев с животными

Она обратила внимание главы МИД Франции на возмутительное творчество сатирического еженедельника, известного своими скандальными шаржами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo, в которых беженцев с Украины сравнивают с животными.

Она обратилась на брифинге к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с вопросом, видел ли он выпуск французского издания Charlie Hebdo. Захарова пояснила министру, что сатирическое издание в своей карикатуре "просто назвало украинцев животными". Дипломат убеждена, что можно как угодно относиться к политикам и режиму, по-разному упражняться в сатире и юморе в отношении власти, однако нужно следить за высказываниями в адрес мирного населения.

"Где вообще хоть какое-то малейшее уважение к людям, которые вынуждены были покинуть свою страну и ищут прибежища, в общем-то, по всей Европе, которых не пускают на территорию РФ насильно... и при этом обзывают во французских СМИ животными", — возмущённо вопрошает она.