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Опубликовано 24 марта 2022, 14:58

"Это бизнес": Тарпищев считает, что российских теннисистов не стали отстранять, поскольку они сильнейшие в мире

Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в прошлом сезоне достались российским спортсменам.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что нашим спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе из соображений экономической выгоды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка, Токио, Медведев взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис — второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность. <...> Им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий", сказал Тарпищев.

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Напомним, что 1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах. В 2022 году наши спортсмены не смогут защитить свои титулы ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли Джин Кинг.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин
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