"Это бизнес": Тарпищев считает, что российских теннисистов не стали отстранять, поскольку они сильнейшие в мире

Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в прошлом сезоне достались российским спортсменам.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что нашим спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе из соображений экономической выгоды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка, Токио, Медведев взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис — второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность. <...> Им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий", — сказал Тарпищев.