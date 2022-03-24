"Это бизнес": Тарпищев считает, что российских теннисистов не стали отстранять, поскольку они сильнейшие в мире
Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в прошлом сезоне достались российским спортсменам.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что нашим спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе из соображений экономической выгоды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка, Токио, Медведев взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис — второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность. <...> Им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий", — сказал Тарпищев.
Напомним, что 1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах. В 2022 году наши спортсмены не смогут защитить свои титулы ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли Джин Кинг.
ТАСС / Сергей Бобылев