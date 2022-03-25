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Опубликовано 25 марта 2022, 15:23
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Опубликована карта освобождённых Россией, ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на 25 марта. Фото © Минобороны РФ

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на 25 марта. Фото © Минобороны РФ

Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

Минобороны РФ представило в ходе брифинга карту территорий, которые были освобождены Вооружёнными силами России, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при выполнении "Операции Z" в Незалежной.

Так, Херсонская область и большая часть Запорожской освобождены, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Народная милиция ЛНР освободила 93% территории Луганской Народной Республики. Сейчас луганские подразделения ведут бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Всего ЛНР и ДНР очистили от украинской армии и боевиков нацбатов 276 населённых пунктов.

Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"
Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"

Также в ходе брифинга Генштаб РФ сообщил, что украинские ВВС, ВМС и система ПВО перестали существовать. Российская армия, по словам генерал-полковника Рудского, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.

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Андрей Бражников
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