Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

Минобороны РФ представило в ходе брифинга карту территорий, которые были освобождены Вооружёнными силами России, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при выполнении "Операции Z" в Незалежной.

Так, Херсонская область и большая часть Запорожской освобождены, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Народная милиция ЛНР освободила 93% территории Луганской Народной Республики. Сейчас луганские подразделения ведут бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Всего ЛНР и ДНР очистили от украинской армии и боевиков нацбатов 276 населённых пунктов.