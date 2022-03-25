Мединский возмутился из-за звучащей от официальных лиц Украины геббельсовщины

Он обратил внимание, что власти согласовывают все свои переговорные позиции с зарубежными советниками. По его словам, их можно даже поблагодарить, поскольку это весьма саморазоблачительно.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, "чтобы убивать русских", а также слова о том, что Россия "не имеет права на существование", попахивают геббельсовщиной.

"Эти выступления, прямое обращение [Украины] к Западу, "дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия — это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия — это варварская страна", настолько попахивают геббельсовщиной... Мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать", — сказал глава делегации РФ на переговорах с Киевом журналистам.

Мединский отметил, что с большим сожалением вынужден говорить о подобных высказываниях и обширных многочисленных интервью членов украинской делегации. По его словам, стороны с самого начала условились не раскрывать ход переговоров, однако в СМИ проскальзывает множество заявлений, так или иначе связанных с переговорным процессом.

"У меня нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес нашей страны и нашего народа", — подчеркнул глава российской делегации.