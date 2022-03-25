Мединский возмутился из-за звучащей от официальных лиц Украины геббельсовщины
Он обратил внимание, что власти согласовывают все свои переговорные позиции с зарубежными советниками. По его словам, их можно даже поблагодарить, поскольку это весьма саморазоблачительно.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, "чтобы убивать русских", а также слова о том, что Россия "не имеет права на существование", попахивают геббельсовщиной.
"Эти выступления, прямое обращение [Украины] к Западу, "дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия — это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия — это варварская страна", настолько попахивают геббельсовщиной... Мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать", — сказал глава делегации РФ на переговорах с Киевом журналистам.
Мединский отметил, что с большим сожалением вынужден говорить о подобных высказываниях и обширных многочисленных интервью членов украинской делегации. По его словам, стороны с самого начала условились не раскрывать ход переговоров, однако в СМИ проскальзывает множество заявлений, так или иначе связанных с переговорным процессом.
"У меня нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес нашей страны и нашего народа", — подчеркнул глава российской делегации.
Кроме того, он обратил внимание, что власти Незалежной согласовывают все свои переговорные позиции с зарубежными советниками. По его словам, их можно даже поблагодарить, поскольку это весьма саморазоблачительно.
Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. По его словам, по вопросу демилитаризации делегации находятся "где-то на полпути".
ТАСС / Александр Кряжев / POOL