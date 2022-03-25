Мединский: Россия на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре
Он отметил, что соглашение стран должно оговаривать демилитаризацию и денацификацию Незалежной, а также определение и признание Крыма и Донбасса.
Российская сторона настаивает на заключении с Украиной комплексного договора, в котором будут учтены жизненно важные для Москвы позиции. Об этом сообщил глава делегации России помощник президента страны Владимир Мединский.
"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает ещё целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны: демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций", — объяснил Мединский.
Он подчеркнул, что если эти требования Москвы не будут рассмотрены и учтены, то заключение договора между странами маловероятно.
Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. По его словам, по вопросу демилитаризации делегации находятся "где-то на полпути".
Twitter (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Мединский