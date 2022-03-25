Мединский: Россия на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре

Он отметил, что соглашение стран должно оговаривать демилитаризацию и денацификацию Незалежной, а также определение и признание Крыма и Донбасса.

Российская сторона настаивает на заключении с Украиной комплексного договора, в котором будут учтены жизненно важные для Москвы позиции. Об этом сообщил глава делегации России помощник президента страны Владимир Мединский.

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает ещё целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны: демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций", — объяснил Мединский.