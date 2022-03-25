Помощник Байдена Салливан заявил о подготовке плана на случай российского удара по НАТО
Он также уточнил, что американский президент Джо Байден готов дать "решительный ответ" вместе с другими членами альянса в случае нападения.
Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти и их союзники по НАТО разрабатывают план на случай возможного удара со стороны России по территории стран альянса.
"Мы разрабатываем план на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или каком-либо другом", — заявил Джейк Салливан на брифинге, затрагивая тему поставок вооружений западными странами на территорию Украины. Он также уточнил, что президент США Джо Байден готов "дать решительный ответ вместе с другими членами альянса в случае нападения России на страны НАТО".
Накануне Байден прибыл в Бельгию на саммит лидеров стран НАТО. В ходе мероприятия он сделал ряд заявлений. Хозяин Белого дома сообщил, что США не планируют использовать химоружие ни при каких обстоятельствах. Кроме того, президент подчеркнул, что он лично участвует в контактах с энергопоставщиками, включая Катар, для наращивания поставок в ЕС на фоне "Операции Z". Также американский лидер выступил с заявлением о том, что Украина должна сама решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.
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