Помощник Байдена Салливан заявил о подготовке плана на случай российского удара по НАТО

Он также уточнил, что американский президент Джо Байден готов дать "решительный ответ" вместе с другими членами альянса в случае нападения.

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти и их союзники по НАТО разрабатывают план на случай возможного удара со стороны России по территории стран альянса.

"Мы разрабатываем план на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или каком-либо другом", — заявил Джейк Салливан на брифинге, затрагивая тему поставок вооружений западными странами на территорию Украины. Он также уточнил, что президент США Джо Байден готов "дать решительный ответ вместе с другими членами альянса в случае нападения России на страны НАТО".