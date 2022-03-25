Мединский: Переговорщики России и Украины "топчутся на месте" по главным вопросам
Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский
Он также сообщил, что обсуждения шли всю неделю, с понедельника по пятницу, в режиме видео-конференц-связи и продолжатся завтра.
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что представители Москвы и Киева на переговорах сближают позиции по второстепенным темам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.
"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу, в режиме ВКС и будут продолжаться ещё завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", — сказал он журналистам.
Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. По его словам, по вопросу демилитаризации делегации находятся "где-то на полпути".