Мединский: Переговорщики России и Украины "топчутся на месте" по главным вопросам

Он также сообщил, что обсуждения шли всю неделю, с понедельника по пятницу, в режиме видео-конференц-связи и продолжатся завтра.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что представители Москвы и Киева на переговорах сближают позиции по второстепенным темам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.

"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу, в режиме ВКС и будут продолжаться ещё завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", — сказал он журналистам.