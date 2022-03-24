Захарова: Переговорщики РФ и Украины обсуждают мирный договор и нейтралитет Киева

Разговор о проекте договора об урегулировании ситуации на территории Незалежной проходит в формате видео-конференц-связи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры между российской и украинской делегациями продолжаются, стороны обсуждают мирный договор и нейтралитет Киева.

"В настоящее время в режиме видео-конференц-связи продолжаются переговоры российской и украинской делегаций по проекту договора об урегулировании ситуации на Украине и её нейтралитете", — заявила Мария Захарова на брифинге.