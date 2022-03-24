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Опубликовано 24 марта 2022, 13:49
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Захарова: Переговорщики РФ и Украины обсуждают мирный договор и нейтралитет Киева

Разговор о проекте договора об урегулировании ситуации на территории Незалежной проходит в формате видео-конференц-связи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры между российской и украинской делегациями продолжаются, стороны обсуждают мирный договор и нейтралитет Киева.

"В настоящее время в режиме видео-конференц-связи продолжаются переговоры российской и украинской делегаций по проекту договора об урегулировании ситуации на Украине и её нейтралитете", — заявила Мария Захарова на брифинге.

Напомним, 21 марта завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Как и ожидалось, встреча, прошедшая в этот раз в онлайн-формате, не дала каких-то существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа. После переговоров Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Президент считает, что страна может согласиться с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса. На это заявление Зеленского отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах украинского лидера речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Киевом идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".

Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются вперёд "шаг за шагом"
Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются вперёд "шаг за шагом"
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Виктория Дитрих
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