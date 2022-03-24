США расширили санкции против России и внесли в список 328 депутатов Госдумы

Также под ограничения попали 48 предприятий, заводов и компаний, связанных с оборонным комплексом РФ.

Минфин США расширил санкционный список, связанный с Россией. В него попали 328 депутатов Госдумы, и другие физлица, а также 48 предприятий, заводов и компаний, связанных с оборонным комплексом РФ. Полный список опубликован на сайте ведомства.

"В дополнение к внесению в список 328 членов Государственной думы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также вносит в список саму Государственную думу в качестве организации", — говорится в документе.

Также Минфин США разъяснил, что операции с золотом из резервов ЦБ РФ подпадают под действие санкций.