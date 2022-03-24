Великобритания ввела санкции ещё против 59 россиян

Ограничения также затронули Газпромбанк, Россельхозбанк, "Альфа-банк", "СМП банк", Уральский банк реконструкции и развития и другие компании.

Власти Великобритании расширили санкции в отношении России. Новые ограничения затронули ряд банков, компаний и предприятий оборонного сектора. Всего под рестриктивные меры попали 59 российских физических и юридических лиц. Им запрещён въезд в Соединённое Королевство, а обнаруженные активы будут заморожены.

Из организаций под санкции попали Газпромбанк, Россельхозбанк, "Альфа-банк", "СМП банк", Уральский банк реконструкции и развития, "Русгидро", предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и производители электроники, среди которых поставщик электроники "Радиоавтоматика", ООО "Оборонные инициативы", разрабатывающее средства РЭБ, производитель беспилотников "Кронштадт" и другие.