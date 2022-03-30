Вместо квартир груда обломков: Последствия обстрела многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ сняли с коптера
В многоквартирном доме произошло обрушение девятого и восьмого этажа. Кроме того, зафиксированы серьёзные повреждения и других зданий.
Последствия попадания украинского снаряда в девятиэтажку в Донецке. Видео © Telegram / SHOT
Последствия попадания украинского снаряда в многоэтажку в Донецке сняли с высоты птичьего полёта. Кадры с коптера опубликовал телеграм-канал SHOT.
В ролике видно, что квартиры и часть крыши превратились в груду обломков. Отметим, что в результате атаки ВСУ произошло обрушение девятого и восьмого этажа многоквартирного жилого дома. При этом, по данным МЧС, может обрушиться ещё три этажа. Кроме того, зафиксированы серьёзные повреждения и других жилых домов. Уточняется, что всех эвакуированных жителей временно переселят в местный профилакторий.
Как уже писал Лайф, ночью в Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала жилая многоэтажка. По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь вёлся из крупнокалиберного орудия снарядами калибра 122 мм. Также на тот момент было известно об одном погибшем и четверых пострадавших, в числе которых и ребёнок. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Председатель СК велел принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных среди украинских военнослужащих.
Telegram / SHOT