Вместо квартир груда обломков: Последствия обстрела многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ сняли с коптера

В ролике видно, что квартиры и часть крыши превратились в груду обломков. Отметим, что в результате атаки ВСУ произошло обрушение девятого и восьмого этажа многоквартирного жилого дома. При этом, по данным МЧС, может обрушиться ещё три этажа. Кроме того, зафиксированы серьёзные повреждения и других жилых домов. Уточняется, что всех эвакуированных жителей временно переселят в местный профилакторий.