При обстреле многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек

По данным военных экспертов, Украина выпустила две ракеты "Ураган" в направлении села Тоненькое, одна из которых попала в верхние этажи высотки. Ещё четыре человека пострадали, в том числе ребёнок.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела украинскими националистами многоэтажки в Донецке. Ранения получил в том числе полуторагодовалый ребёнок. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По предварительным данным ведомства, в настоящее время малыша доставили в медучреждение, другим пострадавшим также оказывается помощь. МЧС республики продолжают разбор завалов дома. Уточняется, что не исключено увеличение числа жертв.

В ведомстве уточнили, что под ночной обстрел ВСУ попало сразу несколько районов Донецка: Петровский, Куйбышевский и Кировский, где в микрорайоне "Текстильщики" в результате атаки и произошло обрушение девятого и восьмого этажей многоквартирного жилого дома. Зафиксированы также серьёзные повреждения и других жилых домов.