В Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала жилая многоэтажка

По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь вёлся из крупнокалиберного орудия снарядами калибра 122 мм.

Последствия ночного обстрела в Донецке. Видео © VK / Текстильщик [Кировский район] Донецк

В ходе ночного обстрела Донецка со стороны украинских военных один или несколько из снарядов попали в многоквартирный дом в Кировском районе города. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

ЧП произошло на улице Пинтера. Судя по кадрам, снятым очевидцами, здание частично разрушилось, разрушены последние этажи. По словам местных жителей, во многих соседних домах взрывом выбило окна. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, информация о пострадавших уточняется.

Последствия ночного обстрела в Донецке. Фото © VK / Текстильщик [Кировский район] Донецк

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел вёлся из крупнокалиберного орудия снарядами калибра 122 мм.