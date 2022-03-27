СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка
Вооружённые силы Украины выпустили девять мин калибром 120 миллиметров. Обстрел зафиксирован в 7:15 утра.
Украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские войска выпустили девять мин калибром 120 миллиметров. О пострадавших не сообщается.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. В числе получивших ранение — четверо детей.