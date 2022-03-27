СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка

Вооружённые силы Украины выпустили девять мин калибром 120 миллиметров. Обстрел зафиксирован в 7:15 утра.

Украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска выпустили девять мин калибром 120 миллиметров. О пострадавших не сообщается.