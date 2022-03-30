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Опубликовано 30 марта 2022, 07:38

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела жилого дома в Донецке

Председатель СК велел принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных среди украинских военнослужащих.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела ВСУ жилого дома в Донецке, сообщили в пресс-службе СК.

"Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных", — говорится в сообщении.

Согласно данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), во время обрушения верхних этажей жилого многоквартирного дома один человек погиб и четверо пострадали. Эвакуировали 29 человек, в их числе — двое детей.

При обстреле многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек
При обстреле многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек

Напомним, ночью в Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала жилая многоэтажка. По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь вёлся из крупнокалиберного орудия снарядами калибра 122 мм.

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Kremlin.ru

Виктория Дитрих
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