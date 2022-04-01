В школе Донецка начался пожар после обстрела ВСУ

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил информацию об ударе по образовательному учреждению и опубликовал фотографию. Он отметил, что снаряд прилетел в кровлю здания.

После обстрела украинскими силовиками Кировского района Донецка началось возгорание в одной из школ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела Кировского района Донецка произошло возгорание в школе № 30", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале подтвердил, что удары ВСУ пришлись на образовательное учреждение. По его словам, снаряд прилетел в кровлю школы.