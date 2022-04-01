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Опубликовано 1 апреля 2022, 06:37

В школе Донецка начался пожар после обстрела ВСУ

Результат попадания снаряда ВСУ по школе Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

Результат попадания снаряда ВСУ по школе Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил информацию об ударе по образовательному учреждению и опубликовал фотографию. Он отметил, что снаряд прилетел в кровлю здания.

После обстрела украинскими силовиками Кировского района Донецка началось возгорание в одной из школ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела Кировского района Донецка произошло возгорание в школе № 30", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале подтвердил, что удары ВСУ пришлись на образовательное учреждение. По его словам, снаряд прилетел в кровлю школы.

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Ранее СЦКК ДНР сообщал, что украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Обстрелы зафиксированы утром 1 апреля: по этим направлениям войска Незалежной выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в представительстве.

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Евгения Колесникова
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