В школе Донецка начался пожар после обстрела ВСУ
Результат попадания снаряда ВСУ по школе Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил информацию об ударе по образовательному учреждению и опубликовал фотографию. Он отметил, что снаряд прилетел в кровлю здания.
После обстрела украинскими силовиками Кировского района Донецка началось возгорание в одной из школ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела Кировского района Донецка произошло возгорание в школе № 30", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале подтвердил, что удары ВСУ пришлись на образовательное учреждение. По его словам, снаряд прилетел в кровлю школы.
Ранее СЦКК ДНР сообщал, что украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Обстрелы зафиксированы утром 1 апреля: по этим направлениям войска Незалежной выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в представительстве.