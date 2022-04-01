СВР: Киев сообщил Лондону, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным
В ведомстве добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.
Украина сообщила Великобритании о том, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.
"Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", — говорится в сообщении ведомства.
В СВР добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.
Ранее глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных. Незалежная пообещала принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.
ТАСС / The Associated Press