СВР: Киев сообщил Лондону, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

В ведомстве добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.

Украина сообщила Великобритании о том, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", — говорится в сообщении ведомства.

В СВР добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.