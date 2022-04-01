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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:33
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СВР: Киев сообщил Лондону, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

В ведомстве добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.

Украина сообщила Великобритании о том, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", — говорится в сообщении ведомства.

Захарова уличила правозащитные организации в молчании о пытках ВСУ российских военных
Захарова уличила правозащитные организации в молчании о пытках ВСУ российских военных

В СВР добавили, что Украина после публикаций видео с пытками российских военнослужащих пытается скрыть появление новых подобных фактов.

Ранее глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных. Незалежная пообещала принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.

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ТАСС / The Associated Press

Никита Осипов
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