Захарова уличила правозащитные организации в молчании о пытках ВСУ российских военных

Дипломат считает, что Запад не хочет "обижать" своих киевских подопечных, поэтому замалчивает грубейшие нарушения международного гуманитарного права с их стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные правовые организации и европейские чиновники никак не реагируют на факты издевательств ВСУ над российскими военнопленными.

"Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников. "Обижать" своих киевских подопечных они не хотят", — сказала дипломат в ответ на вопрос о реакции Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на видео с издевательствами украинских военных над российскими военнопленными.

Захарова также назвала преступным отсутствие какой-либо реакции на свидетельства осуществляемых ВСУ преступлений. Она отметила, что в Страсбурге никто не ставит вопрос об исключении Украины из СЕ, хотя причин для этого предостаточно. По её словам, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи обращает весь свой гнев только на Россию.

"Утеряны морально-нравственные ориентиры и политическая честность. О чём говорить с этими институтами? Такое молчание — это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество — это тоже преступление", — говорится в распространённом комментарии дипломата.