Политолог Мартынов сравнил пытавших россиян украинских националистов с тюремщиками Гуантанамо

Нацбатальоны готовились по методике американских военных, когда условный противник расчеловечивается, убеждён эксперт.

Действия украинских боевиков, которые причастны к пыткам российских военнопленных, напоминают обращение с заключёнными в американской спецтюрьме Гуантанамо. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, нацбатальоны были хорошо обучены подобной методике.

"Психологическая система подготовки американских военных, она приводит, с одной стороны, к расчеловечиванию любого противника, а с другой — к потере полного человеческого облика. Мы знаем, что подобные методики применялись в подготовке националистических украинских батальонов. Там это всё легло на идеологию", — уточнил он.