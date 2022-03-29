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Опубликовано 29 марта 2022, 16:41

Политолог Мартынов сравнил пытавших россиян украинских националистов с тюремщиками Гуантанамо

Нацбатальоны готовились по методике американских военных, когда условный противник расчеловечивается, убеждён эксперт.

Действия украинских боевиков, которые причастны к пыткам российских военнопленных, напоминают обращение с заключёнными в американской спецтюрьме Гуантанамо. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, нацбатальоны были хорошо обучены подобной методике.

"Психологическая система подготовки американских военных, она приводит, с одной стороны, к расчеловечиванию любого противника, а с другой — к потере полного человеческого облика. Мы знаем, что подобные методики применялись в подготовке националистических украинских батальонов. Там это всё легло на идеологию", уточнил он.

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Как писал Лайф ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными. В ведомстве пояснили, что в Сети появилось видео, на котором военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Председатель СК дал приказ установить всех причастных к этому лиц.

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ТАСС / AP Photo / Nariman El-Mofty

Татьяна Миссуми
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